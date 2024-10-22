Защита получившего рекордную взятку в 7 млрд экс-следователя обжаловала приговор

Защита экс-следователя СК Марата Тамбиева и его подчинённой Кристины Ляховенко подала апелляционную жалобу на их приговор по делу о получении рекордной в России взятки в биткоинах суммой 7,3 миллиарда рублей. Ранее суд назначил Тамбиеву 16 лет лишения свободы.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор. Она будет рассмотрена в Мособлсуде. Учитывая его загруженность, я не исключаю, что это произойдёт даже после Нового года», — заявил адвокат Джамали Кулиев, представляющий интересы Ляховенко в интервью ТАСС.