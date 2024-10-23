Глава Таттинского района Якутии Бурцев отправился добровольцем на спецоперацию
Глава Таттинского улуса Якутии Айаал Бурцев. Обложка © VK / «Администрация МР «Таттинский улус« РС (Я)»
Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев поехал добровольцем в зону проведения СВО. Эту информацию подтвердил его заместитель по социальной политике Святослав Сунхалыров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Обязанности чиновника будет исполнять его первый заместитель Руслан Захаров.
«Подтверждаем», — цитирует его ответ ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что замглавы администрации Ухты Виталий Зарубин тоже отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Вместе с ним туда отправились ещё 24 человека из 17-ти регионов, в том числе столицы, Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана. А в сентябре на СВО поехал мэр города Сибай в Башкирии Азамат Юлдашбаев.