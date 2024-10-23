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Опубликовано 23 октября 2024, 08:04

Глава Таттинского района Якутии Бурцев отправился добровольцем на спецоперацию

Глава Таттинского улуса Якутии Айаал Бурцев. Обложка © VK / «Администрация МР «Таттинский улус« РС (Я)»

Глава Таттинского улуса Якутии Айаал Бурцев. Обложка © VK / «Администрация МР «Таттинский улус« РС (Я)»

Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев поехал добровольцем в зону проведения СВО. Эту информацию подтвердил его заместитель по социальной политике Святослав Сунхалыров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Обязанности чиновника будет исполнять его первый заместитель Руслан Захаров.

«Подтверждаем»,цитирует его ответ ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что замглавы администрации Ухты Виталий Зарубин тоже отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Вместе с ним туда отправились ещё 24 человека из 17-ти регионов, в том числе столицы, Петербурга, Сахалинской области, Чувашии и Башкортостана. А в сентябре на СВО поехал мэр города Сибай в Башкирии Азамат Юлдашбаев.

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Юрий Лысенко
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