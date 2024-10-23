Глава Таттинского района Якутии Бурцев отправился добровольцем на спецоперацию

Глава Таттинского района Якутии Айаал Бурцев поехал добровольцем в зону проведения СВО. Эту информацию подтвердил его заместитель по социальной политике Святослав Сунхалыров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Обязанности чиновника будет исполнять его первый заместитель Руслан Захаров.