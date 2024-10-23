Белоусов поздравил Чистяковскую бригаду с освобождением Серебрянки в ДНР
Глава российского Минобороны Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады с освобождением населённого пункта Серебрянка в ДНР. Об этом уведомила пресс-служба МО РФ.
«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — заявил министр.
Белоусов отметил мужество военнослужащих подразделения. Он добавил, что за беспримерный героизм свыше 3 000 бойцов и офицеров бригады удостоились государственных наград.
Армия России продолжает освобождать от сил противника территорию Донецкой Народной Республики. Напомним, что за сегодняшний день российские бойцы вытеснили ВСУ сразу из двух населённых пунктов региона — Николаевки и Серебрянки. А вчера ВС РФ взяли под контроль Новосадовое в Краматорском районе ДНР.
Telegram / Минобороны России