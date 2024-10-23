Белоусов поздравил Чистяковскую бригаду с освобождением Серебрянки в ДНР

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады с освобождением населённого пункта Серебрянка в ДНР. Об этом уведомила пресс-служба МО РФ.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — заявил министр.