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Опубликовано 23 октября 2024, 13:15

Белоусов поздравил Чистяковскую бригаду с освобождением Серебрянки в ДНР

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады с освобождением населённого пункта Серебрянка в ДНР. Об этом уведомила пресс-служба МО РФ.

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов»,заявил министр.

Белоусов отметил мужество военнослужащих подразделения. Он добавил, что за беспримерный героизм свыше 3 000 бойцов и офицеров бригады удостоились государственных наград.

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Армия России продолжает освобождать от сил противника территорию Донецкой Народной Республики. Напомним, что за сегодняшний день российские бойцы вытеснили ВСУ сразу из двух населённых пунктов региона — Николаевки и Серебрянки. А вчера ВС РФ взяли под контроль Новосадовое в Краматорском районе ДНР.

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Юрий Лысенко
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