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23 октября, 22:03

Москвичка упала в магазине «Евроспар» и отсудила 300 тысяч за травму

Суд обязал «Евроспар» выплатить 300 тысяч упавшей в магазине покупательнице

Суд обязал «Евроспар» выплатить 300 тысяч рублей пострадавшей покупательнице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NVS my world

Суд обязал «Евроспар» выплатить 300 тысяч рублей пострадавшей покупательнице. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NVS my world

Москвичка получила 300 тысяч рублей компенсации после инцидента на территории супермаркета «Евроспар». Женщина, совершив покупку, вышла на улицу и споткнулась о колёсоотбойник для тележек, установленный в зоне движения посетителей магазина, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

После падения москвичка получила закрытый перелом плеча, из-за чего ей потребовалась операция, которую не смогли провести из-за её предыдущих хирургических вмешательств. В результате пострадавшая заявила, что травма могла привести к потере функции руки.

Судебная коллегия обязала магазин выплатить 500 тысяч рублей, из которых 300 тысяч составила моральная компенсация за причинённые страдания.

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Как сообщал Life.ru, случаи компенсации за травмы, полученные в общественных местах, не редкость. Ранее москвич отсудил у «Бургер Кинга» 60 тысяч рублей за сломанный зуб, когда в его чизбургере оказался камень. Мужчина также потребовал возмещения морального вреда, но суд ограничился частичной выплатой. В другом инциденте стилист из Москвы подала в суд на ресторан после того, как упала на плохо освещённой лестнице и сломала бедро, требуя компенсацию за потерю дохода.

Кирилл Сосновских
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