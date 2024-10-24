Москвичка упала в магазине «Евроспар» и отсудила 300 тысяч за травму

Москвичка получила 300 тысяч рублей компенсации после инцидента на территории супермаркета «Евроспар». Женщина, совершив покупку, вышла на улицу и споткнулась о колёсоотбойник для тележек, установленный в зоне движения посетителей магазина, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

После падения москвичка получила закрытый перелом плеча, из-за чего ей потребовалась операция, которую не смогли провести из-за её предыдущих хирургических вмешательств. В результате пострадавшая заявила, что травма могла привести к потере функции руки.

Как сообщал Life.ru, случаи компенсации за травмы, полученные в общественных местах, не редкость. Ранее москвич отсудил у «Бургер Кинга» 60 тысяч рублей за сломанный зуб, когда в его чизбургере оказался камень. Мужчина также потребовал возмещения морального вреда, но суд ограничился частичной выплатой. В другом инциденте стилист из Москвы подала в суд на ресторан после того, как упала на плохо освещённой лестнице и сломала бедро, требуя компенсацию за потерю дохода.