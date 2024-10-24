Российские клубы вскоре смогут вернуться на турниры УЕФА
РФС: Переговоры с УЕФА о возвращении российских клубов прошли успешно
Переговоры между Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возобновлении участия наших команд в международных соревнованиях завершились успешно. Об этом РБК сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Встреча с руководителями УЕФА прошла во Франции, где обсуждались ключевые вопросы, касающиеся возвращения российских клубов в международные турниры. Главный секретарь РФС отметил, что переговоры продвинулись вперёд, однако он воздержался от раскрытия деталей встречи, ссылаясь на конфиденциальность обсуждений.
РФС продолжает активную работу по восстановлению позиций российских команд на европейской футбольной арене, и ближайшие шаги будут зависеть от дальнейших переговоров и решений со стороны УЕФА.
Российский футбольный союз (РФС) активно ведёт переговоры с УЕФА и ФИФА о поэтапном возвращении российских клубов и сборных на международные турниры. Эти переговоры проходят на фоне многочисленных обсуждений о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать дорожную карту для возвращения России в европейский футбол. Этот процесс включает консультации с разными сторонами, однако пока остаётся много неопределённостей, связанных с дальнейшими решениями УЕФА и изменением международной обстановки.
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