Российские клубы вскоре смогут вернуться на турниры УЕФА

Переговоры между Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возобновлении участия наших команд в международных соревнованиях завершились успешно. Об этом РБК сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Встреча с руководителями УЕФА прошла во Франции, где обсуждались ключевые вопросы, касающиеся возвращения российских клубов в международные турниры. Главный секретарь РФС отметил, что переговоры продвинулись вперёд, однако он воздержался от раскрытия деталей встречи, ссылаясь на конфиденциальность обсуждений.

РФС продолжает активную работу по восстановлению позиций российских команд на европейской футбольной арене, и ближайшие шаги будут зависеть от дальнейших переговоров и решений со стороны УЕФА.