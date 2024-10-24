Эрдогана выделили на саммите БРИКС как самого «неординарного лидера»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк особое внимание на саммите БРИКС в Казани, так как являлся единственным представителем страны — члена НАТО. Его участие стало символом многолетнего лавирования Турции между Западом и Востоком, что делает его самым неординарным лидером среди всех приглашённых на встречу. Это отметила газета New York Times.

«Турция остаётся стратегическим партнёром в НАТО и продаёт мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией», — сообщает NYT.

Эксперты указывают, что Эрдоган искусно балансирует между дружбой и соперничеством с Россией, управляя этим сложным взаимодействием, в основном, на фоне личных отношений с Владимиром Путиным.