Эрдогана выделили на саммите БРИКС как самого «неординарного лидера»
NYT: Эрдоган оказался единственным представителем НАТО на саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС на территории МВЦ "Казань Экспо". Обложка © ТАСС / Казаков Александр
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк особое внимание на саммите БРИКС в Казани, так как являлся единственным представителем страны — члена НАТО. Его участие стало символом многолетнего лавирования Турции между Западом и Востоком, что делает его самым неординарным лидером среди всех приглашённых на встречу. Это отметила газета New York Times.
«Турция остаётся стратегическим партнёром в НАТО и продаёт мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией», — сообщает NYT.
Эксперты указывают, что Эрдоган искусно балансирует между дружбой и соперничеством с Россией, управляя этим сложным взаимодействием, в основном, на фоне личных отношений с Владимиром Путиным.
Саммит БРИКС в Казани привлёк внимание мирового сообщества, став одной из важнейших встреч на международной арене. Участие Реджепа Эрдогана стало знаковым событием, учитывая его роль как главы единственной страны НАТО на мероприятии. В рамках саммита состоялась также важная встреча Эрдогана с Владимиром Путиным, на которой обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, включая взаимодействие в условиях геополитической напряжённости.