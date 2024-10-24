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24 октября, 03:09

Эрдогана выделили на саммите БРИКС как самого «неординарного лидера»

NYT: Эрдоган оказался единственным представителем НАТО на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС на территории МВЦ "Казань Экспо". Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС на территории МВЦ "Казань Экспо". Обложка © ТАСС / Казаков Александр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлёк особое внимание на саммите БРИКС в Казани, так как являлся единственным представителем страны — члена НАТО. Его участие стало символом многолетнего лавирования Турции между Западом и Востоком, что делает его самым неординарным лидером среди всех приглашённых на встречу. Это отметила газета New York Times.

«Турция остаётся стратегическим партнёром в НАТО и продаёт мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией», — сообщает NYT.

Эксперты указывают, что Эрдоган искусно балансирует между дружбой и соперничеством с Россией, управляя этим сложным взаимодействием, в основном, на фоне личных отношений с Владимиром Путиным.

Союзники Лондона выбрали саммит БРИКС вместо встречи глав стран Содружества
Союзники Лондона выбрали саммит БРИКС вместо встречи глав стран Содружества

Саммит БРИКС в Казани привлёк внимание мирового сообщества, став одной из важнейших встреч на международной арене. Участие Реджепа Эрдогана стало знаковым событием, учитывая его роль как главы единственной страны НАТО на мероприятии. В рамках саммита состоялась также важная встреча Эрдогана с Владимиром Путиным, на которой обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, включая взаимодействие в условиях геополитической напряжённости.

Кирилл Сосновских
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