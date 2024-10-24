Участвующие в пленарном заседании лидеры стран БРИКС попали «в пробку» на входе
Лидеров, которые участвуют в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», оказалось так много, что в дверях образовалась целая пробка. В это время на площадке «Казань Экспо» в Татарстане стартовало крупное мероприятие, завершающее трёхдневный саммит. Видео снял специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.
Участвующие в пленарном заседании БРИКС лидеры стран попали «в пробку» у дверей. Видео © Life.ru
В пленарном заседании БРИКС принимают участие лидеры стран СНГ, а также делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки и представители международных организаций. До старта мероприятия все приглашённые сделали совместное фото.
Напомним, саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках встречи прошло заседание XVI саммита БРИКС в узком и расширенном форматах под председательством российского президента. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. Ранее также сообщалось о прибытии президента Боливии Луиса Арсе для участия в мероприятии. Прямо сейчас в Татарстане проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
Life.ru