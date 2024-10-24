Участвующие в пленарном заседании лидеры стран БРИКС попали «в пробку» на входе

Лидеров, которые участвуют в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», оказалось так много, что в дверях образовалась целая пробка. В это время на площадке «Казань Экспо» в Татарстане стартовало крупное мероприятие, завершающее трёхдневный саммит. Видео снял специальный корреспондент Life.ru Александр Юнашев.