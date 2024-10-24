Под Курском дрон-камикадзе атаковал авто с мирными жителями, ранены два человека

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с гражданскими в Курской области. По данным SHOT , в результате два человека госпитализированы.

Как узнал телеграм-канал, беспилотник ударил по легковушке неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе. В салоне находилась пара — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пострадавших увезли в больницу со множественными осколочными ранениями.