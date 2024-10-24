Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 11:01

Под Курском дрон-камикадзе атаковал авто с мирными жителями, ранены два человека

SHOT: Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с гражданскими в Курской области. По данным SHOT, в результате два человека госпитализированы.

Как узнал телеграм-канал, беспилотник ударил по легковушке неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе. В салоне находилась пара — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пострадавших увезли в больницу со множественными осколочными ранениями.

Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области
Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области

А ранее глава Суджанского района Александр Богачёв сообщил о том, что ВСУ удерживают мирных жителей в качестве заложников в здании школы-интерната в Судже. По мнению бойца ВС РФ по имени Александр, этому есть очень циничное объяснение — таким образом противник выставил «живой щит» между собой и российской авиацией.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar