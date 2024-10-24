Под Курском дрон-камикадзе атаковал авто с мирными жителями, ранены два человека
SHOT: Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль с гражданскими в Курской области. По данным SHOT, в результате два человека госпитализированы.
Как узнал телеграм-канал, беспилотник ударил по легковушке неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе. В салоне находилась пара — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина. Пострадавших увезли в больницу со множественными осколочными ранениями.
А ранее глава Суджанского района Александр Богачёв сообщил о том, что ВСУ удерживают мирных жителей в качестве заложников в здании школы-интерната в Судже. По мнению бойца ВС РФ по имени Александр, этому есть очень циничное объяснение — таким образом противник выставил «живой щит» между собой и российской авиацией.
ТАСС / Александр Щербак