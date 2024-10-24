Пострадавший при нападении на Кубани полицейский находится в тяжёлом состоянии

Пострадавший в результате нападения в Краснодаре полицейский находится в тяжёлом состоянии в краевой больнице. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у 29-летнего лейтенанта закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа и травмы лица. Телефон правоохранителя напавший на него Марат Абдюшев выбросил неподалёку

Второй полицейский не пострадал. Сейчас друг подозреваемого, 32-летний Артур Б., находится на допросе. Мужчина, как и Абдюшев, приехал на Кубань из Башкирии. Он безработный, ранее был судим за кражу, грабёж и дважды за разбой.