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24 октября, 12:13

Пострадавший при нападении на Кубани полицейский находится в тяжёлом состоянии

Пострадавший в результате нападения в Краснодаре полицейский находится в тяжёлом состоянии в краевой больнице. Об этом сообщает SHOT.

Ориентировка на Марата Абдюшева, напавшего на полицейского в Краснодаре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, у 29-летнего лейтенанта закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа и травмы лица. Телефон правоохранителя напавший на него Марат Абдюшев выбросил неподалёку

Полицейский, пострадавший при нападении в Краснодаре. Фото © SHOT

Полицейский, пострадавший при нападении в Краснодаре. Фото © SHOT

Второй полицейский не пострадал. Сейчас друг подозреваемого, 32-летний Артур Б., находится на допросе. Мужчина, как и Абдюшев, приехал на Кубань из Башкирии. Он безработный, ранее был судим за кражу, грабёж и дважды за разбой.

Мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре, хотел забрать закладку
Мужчина, напавший на полицейского в Краснодаре, хотел забрать закладку

Напомним, ранее в Краснодарском крае мужчина избил полицейского, забрал его табельный пистолет с телефоном и пустился в бега. Он разыскивается по ориентировке, прежде был в федеральном розыске. Life.ru показывал ориентировку. Правоохранители объявили режим «Антитеррор».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Никита Никонов
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