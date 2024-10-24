Россиянин залил квартиру кровью собутыльника и был арестован
Следователи СК по Ставропольскому краю задержали подозреваемого в убийстве
54-летний житель Ставрополья обвиняется в жестоком убийстве знакомого. По данным пресс-службы управления Следственного комитета по региону, обвиняемый в ходе внезапного конфликта за распитием спиртного нанёс жертве не менее пяти ударов ножом. Некоторые из них пришлись на область головы.
Следователи СК по Ставропольскому краю задержали подозреваемого в убийстве. Видео СУ СКР по Ставропольскому краю
Следователь задержал подозреваемого, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
«По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — информирует пресс-служба СК.
Ранее сообщалось, что в Коркино Челябинской области расследуют убийство женщины-таксиста, её тело обнаружено с ножевыми ранениями. А на Дону пьяные посиделки закончились убийством казачьей саблей, виновник получил суровый срок.
СУ СКР по Ставропольскому краю