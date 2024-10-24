Россиянин залил квартиру кровью собутыльника и был арестован

54-летний житель Ставрополья обвиняется в жестоком убийстве знакомого. По данным пресс-службы управления Следственного комитета по региону, обвиняемый в ходе внезапного конфликта за распитием спиртного нанёс жертве не менее пяти ударов ножом. Некоторые из них пришлись на область головы.