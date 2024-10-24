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24 октября, 13:29

Россиянин залил квартиру кровью собутыльника и был арестован

Следователи СК по Ставропольскому краю задержали подозреваемого в убийстве

54-летний житель Ставрополья обвиняется в жестоком убийстве знакомого. По данным пресс-службы управления Следственного комитета по региону, обвиняемый в ходе внезапного конфликта за распитием спиртного нанёс жертве не менее пяти ударов ножом. Некоторые из них пришлись на область головы.

Следователи СК по Ставропольскому краю задержали подозреваемого в убийстве. Видео СУ СКР по Ставропольскому краю

Следователь задержал подозреваемого, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — информирует пресс-служба СК.

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Ранее сообщалось, что в Коркино Челябинской области расследуют убийство женщины-таксиста, её тело обнаружено с ножевыми ранениями. А на Дону пьяные посиделки закончились убийством казачьей саблей, виновник получил суровый срок.

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СУ СКР по Ставропольскому краю

Марина Фещенко
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