«Пришёл наш черёд»: Малофеев призвал объявить Западу холодную войну

В Москве в Храме Христа Спасителя проходит Съезд Всероссийской общественной организации «Общество содействия русскому историческому развитию «Царьград». Мероприятие объединило политиков, общественных деятелей, спортсменов и деятелей культуры, людей, неравнодушных к русскому движению, заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Малофеев напомнил, что более 50 лет назад Уинстон Черчилль объявил «холодную войну» Советскому Союзу. «Наше поражение Запад посчитал необратимой капитуляцией», отметил предприниматель. Малофеев выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин изменил ход истории, благодаря чему жители страны стали субъектом международной политики.

«И теперь в России ни у кого больше не должно оставаться сомнений в том, что Запад — наш вечный, неискоренимый, абсолютный враг. Всё, что исходит из него — и особенно ярко это видно сегодня, — это зло, извращение, вырождение, упадок, прямой сатанизм — вспомните открытие парижской Олимпиады», — пояснил Малофеев в беседе с «Царьградом».

Он призвал объявить Западу «холодную войну». По словам Малофеева, Россия сделает всё возможное, чтобы запретить зарубежные «извращения», остановить деградацию народа, закрыть дарк-интернет, прекратить потоки мигрантов и дать русским людям уверенность в будущем.

Учредитель «Царьграда» также отметил, что РФ возродится как новая могущественная Империя, именно наша страна положит конец однополярной системе мира. Кроме того, Россия помогает другим государствам почувствовать себя суверенными и имеющими право на свои индивидуальные пути развития, сохранение духовных и культурных традиций, пояснил Малофеев.

Предприниматель уверен, что старый миропорядок прекратит своё существование после победы России в СВО. По его словам, никаких мирных переговоров не будет, пока вся территория, контролируемая киевским режимом, не вернётся в состав РФ.