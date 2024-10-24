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24 октября, 15:45

Путин: БРИКС направит ряду стран приглашение стать государством — партнёром

Ряд стран получат от БРИКС приглашения стать государствами-партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита объединения в Казани. По его словам, о присоединении будет объявлено уже после этого.

«Мы направим приглашение и предложение будущим странам-партнёрам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке», — отметил глава государства.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. 23 октября в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. 24 октября в Казани состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». А сейчас началась пресс-конференция нашего лидера. Он уже ответил на вопрос о планах объединения создать собственную валюту.

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Life.ru

Матвей Константинов
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