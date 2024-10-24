Путин: БРИКС направит ряду стран приглашение стать государством — партнёром

Ряд стран получат от БРИКС приглашения стать государствами-партнёрами, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита объединения в Казани. По его словам, о присоединении будет объявлено уже после этого.

«Мы направим приглашение и предложение будущим странам-партнёрам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке», — отметил глава государства.