Путин объяснил, почему нет смысла угрожать России

России не имеет смысла угрожать, ведь её это только взбадривает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя якобы угрозы «ударом по Москве» от лица кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — пояснил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.