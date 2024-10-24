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24 октября, 16:04

Путин объяснил, почему нет смысла угрожать России

Путин заявил, что нет смысла угрожать России, ведь её это только взбадривает

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

России не имеет смысла угрожать, ведь её это только взбадривает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя якобы угрозы «ударом по Москве» от лица кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — пояснил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

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Напомним, что Дональд Трамп заявил журналистам The Wall Street Journal, что якобы во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным угрожал нанести удар по Москве, если продолжится «преследование Украины». Однако американский политик не уточнил, когда состоялся этот разговор и при каких обстоятельствах. В Кремле пояснили, что указанные «горячие слова» нужно воспринимать просто, как громкие заявления на фоне предвыборной кампании.

Дарья Нарыкова
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