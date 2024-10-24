Полиция задержала 20 человек после народного схода в Коркино под Челябинском
В Коркино Челябинской области полиция задержала 20 участников народного схода, которые устроили беспорядки у дома подозреваемых в убийстве местной жительницы. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет SHOT.
Задержания произошли в результате оперативных действий правоохранителей, направленных на восстановление спокойствия в регионе.
Напомним, что тело 40-летней женщины нашли в Коркино с ножевыми ранениями. После этого к дому предполагаемых подозреваемых, коими оказались представители цыганской диаспоры, пришли местные жители. По словам очевидцев, толпа подожгла два дома. Представители диаспоры массово уезжают в соседний Еманжелинск. Предварительно, один подозреваемый задержан. Дело на контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.