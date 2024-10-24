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Регион
24 октября, 19:04
19306

Полиция задержала 20 человек после народного схода в Коркино под Челябинском

В Коркино Челябинской области полиция задержала 20 участников народного схода, которые устроили беспорядки у дома подозреваемых в убийстве местной жительницы. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет SHOT.

Задержания произошли в результате оперативных действий правоохранителей, направленных на восстановление спокойствия в регионе.

Текслер проинформирован о ситуации в Коркино после убийства местной жительницы
Текслер проинформирован о ситуации в Коркино после убийства местной жительницы

Напомним, что тело 40-летней женщины нашли в Коркино с ножевыми ранениями. После этого к дому предполагаемых подозреваемых, коими оказались представители цыганской диаспоры, пришли местные жители. По словам очевидцев, толпа подожгла два дома. Представители диаспоры массово уезжают в соседний Еманжелинск. Предварительно, один подозреваемый задержан. Дело на контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

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SHOT

Кирилл Сосновских
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