В ОАЭ опровергли сведения о принадлежности к стране сбитого над Суданом самолёта
Правительство ОАЭ: Сбитый над Суданом Ил-76 не зарегистрирован в Эмиратах
Принадлежность сбитого в Судане Ил-76 к Объединённым Арабским Эмиратам не подтвердилась. По данным представителя эмиратского правительства, самолёт не был зарегистрирован в ОАЭ. Он подчеркнул, что сообщения о регистрации воздушного судна в Эмиратах не имеют под собой оснований и вводят общественность в заблуждение. Об этом сообщает ТАСС.
«Вопреки беспочвенным сообщениям прессы, важно чётко заявить, что самолёт, о котором идет речь, не зарегистрирован и не связан с Объединёнными Арабскими Эмиратами», — заявил собеседник агентства.
Кроме того, представитель отметил, что Объединённые Арабские Эмираты не поставляют вооружение или военную технику ни одной из сторон конфликта в Судане. В ОАЭ считают, что подобные заявления являются частью дезинформационной кампании, направленной на искажение фактов в условиях гражданского противостояния в Судане.
Как сообщал Life.ru, сбитый над Суданом Ил-76 направлялся для оказания помощи другому воздушному судну ОАЭ, которое ранее было повреждено при посадке в Западном Кордофане. Самолёт перевозил инженеров и запасные части для ремонта, но был по ошибке сбит Силами быстрого реагирования Судана. На месте крушения были обнаружены паспорта россиян, включая инженера Антона Селиванца, что подтвердило присутствие граждан России на борту.
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