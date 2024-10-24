В ОАЭ опровергли сведения о принадлежности к стране сбитого над Суданом самолёта

Принадлежность сбитого в Судане Ил-76 к Объединённым Арабским Эмиратам не подтвердилась. По данным представителя эмиратского правительства, самолёт не был зарегистрирован в ОАЭ. Он подчеркнул, что сообщения о регистрации воздушного судна в Эмиратах не имеют под собой оснований и вводят общественность в заблуждение. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопреки беспочвенным сообщениям прессы, важно чётко заявить, что самолёт, о котором идет речь, не зарегистрирован и не связан с Объединёнными Арабскими Эмиратами», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, представитель отметил, что Объединённые Арабские Эмираты не поставляют вооружение или военную технику ни одной из сторон конфликта в Судане. В ОАЭ считают, что подобные заявления являются частью дезинформационной кампании, направленной на искажение фактов в условиях гражданского противостояния в Судане.