На месте крушения самолёта в Судане нашли паспорт инженера из Башкирии

Вторым россиянином, находившимся на борту сбитого суданскими мятежниками Ил-76, предположительно, оказался авиаинженер из Башкирии — его паспорт был найден на месте крушения в Северном Дарфуре. Об этом сообщает SHOT .

На месте крушения были обнаружены документы, принадлежащие 33-летнему Антону Селиванцу из башкирского города Туймазы, который является авиаинженером. У него есть жена и дочь. Предварительно, он вместе с Грановым летел в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября.