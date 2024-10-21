На месте крушения самолёта в Судане нашли паспорт инженера из Башкирии
Документы Антона С., найденные на месте крушения самолёта в Судане. Обложка © X / Hisham
Вторым россиянином, находившимся на борту сбитого суданскими мятежниками Ил-76, предположительно, оказался авиаинженер из Башкирии — его паспорт был найден на месте крушения в Северном Дарфуре. Об этом сообщает SHOT.
На месте крушения были обнаружены документы, принадлежащие 33-летнему Антону Селиванцу из башкирского города Туймазы, который является авиаинженером. У него есть жена и дочь. Предварительно, он вместе с Грановым летел в Западный Кордофан чинить самолёт ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября.
Напомним, ранее стало известно о падении грузового самолёта в Северном Дарфуре. Посольство РФ в Судане уведомило, что на борту могли находиться россияне. Ответственность за падение самолёта взяли местные мятежники. Позже стало известно, что экипаж летел на помощь другому самолёту ОАЭ, который ранее был повреждён при посадке в Западном Кордофане.