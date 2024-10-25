«Мы приняли решение»: Шольц оценил вероятность скорого вступления Украины в НАТО

Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в состоянии конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

По его словам, решения, принятые в Вашингтоне и Вильнюсе, остаются актуальными, и сейчас нет необходимости в пересмотре этих вопросов. Основной акцент делается на гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта.

«Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения» — отметил канцлер.

Он подчеркнул, что обсуждение на международной арене направлено на поиск путей обеспечения безопасности Украины в будущем, однако пока продолжаются военные действия, её вступление в НАТО невозможно.