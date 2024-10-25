«Мы приняли решение»: Шольц оценил вероятность скорого вступления Украины в НАТО
Шольц: Украина не станет членом НАТО в период конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в состоянии конфликта. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
По его словам, решения, принятые в Вашингтоне и Вильнюсе, остаются актуальными, и сейчас нет необходимости в пересмотре этих вопросов. Основной акцент делается на гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта.
«Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения» — отметил канцлер.
Он подчеркнул, что обсуждение на международной арене направлено на поиск путей обеспечения безопасности Украины в будущем, однако пока продолжаются военные действия, её вступление в НАТО невозможно.
Ранее Олаф Шольц не раз высказывался о невозможности вступления Украины в НАТО в условиях продолжающегося конфликта. Вопрос об интеграции страны в альянс остаётся в подвешенном состоянии, и акцент сейчас делается на предоставлении гарантий безопасности Киеву. Канцлер также подчёркивал, что вмешательство НАТО в конфликт приведёт к ещё большей катастрофе.