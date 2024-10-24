«Олицетворяют власть»: Премьер Вьетнама подарил Путину двух драконов
Премьер Вьетнама поздравил Путина с прошедшим днём рождения и подарил ему драконов
Глава государства Владимир Путин продолжает ряд двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани. В эти минуты президент России беседует с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Встречу вьетнамский премьер начал с поздравления в адрес российского лидера с прошедшим днём рождения.
Премьер Вьетнама поздравил Путина с прошедшим днём рождения. Видео © Life.ru
«Сегодня позвольте ещё раз поздравить с этой датой (С днём рождения. — Прим. Life.ru). Я привёз с собой подарок вам. Это два дракона, один маленький, один большой. У нас во Вьетнаме, Азии, драконы являются высшей властью. Маленький дракон олицетворяет вашу власть внутри России, а большой — за её пределами и во всём мире», — сказал вьетнамский премьер.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. По восточному календарю символом этого года является синий Дракон.
Напомним, что саммит БРИКС прошёл с 22 октября по 24 октября в Казани. Президент России Путин заявил, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций.
Life.ru