«Олицетворяют власть»: Премьер Вьетнама подарил Путину двух драконов

Глава государства Владимир Путин продолжает ряд двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани. В эти минуты президент России беседует с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Встречу вьетнамский премьер начал с поздравления в адрес российского лидера с прошедшим днём рождения.

«Сегодня позвольте ещё раз поздравить с этой датой (С днём рождения. — Прим. Life.ru). Я привёз с собой подарок вам. Это два дракона, один маленький, один большой. У нас во Вьетнаме, Азии, драконы являются высшей властью. Маленький дракон олицетворяет вашу власть внутри России, а большой — за её пределами и во всём мире», — сказал вьетнамский премьер.