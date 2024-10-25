Путин заявил, что Россия не стремится к конфронтации ни с одной страной
Путин: Россия и БРИКС идут своим путём и не хотят конфронтации с Западом
Россия, как и другие страны-участницы БРИКС, не стремится к конфронтации ни с одной стороной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Россия, как и другие страны-участницы БРИКС, не стремится к конфронтации ни с одной стороной. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Время меняется, ситуация в мире меняется <…> И то, чем БРИКС занимается, я ещё раз хочу повторить: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации ни с кем. Просто мы идём своим путём», — подчеркнул Путин, комментируя попытки Запада сохранить свое доминирование.
Напомним, саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии приняли участие 36 зарубежных делегаций и шесть представителей международных организаций. Встреча с Милорадом Додиком стала заключительной в рамках саммита.
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Сергей Бобылев