Путин заявил, что Россия не стремится к конфронтации ни с одной страной

Россия, как и другие страны-участницы БРИКС, не стремится к конфронтации ни с одной стороной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Россия, как и другие страны-участницы БРИКС, не стремится к конфронтации ни с одной стороной. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Время меняется, ситуация в мире меняется <…> И то, чем БРИКС занимается, я ещё раз хочу повторить: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации ни с кем. Просто мы идём своим путём», — подчеркнул Путин, комментируя попытки Запада сохранить свое доминирование.