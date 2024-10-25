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24 октября, 23:19

Путин заявил, что Россия не стремится к конфронтации ни с одной страной

Путин: Россия и БРИКС идут своим путём и не хотят конфронтации с Западом

Россия, как и другие страны-участницы БРИКС, не стремится к конфронтации ни с одной стороной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Россия, как и другие страны-участницы БРИКС, не стремится к конфронтации ни с одной стороной. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Время меняется, ситуация в мире меняется <…> И то, чем БРИКС занимается, я ещё раз хочу повторить: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации ни с кем. Просто мы идём своим путём», — подчеркнул Путин, комментируя попытки Запада сохранить свое доминирование.

БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения
БРИКС Казань 2024 в октябре: даты проведения

Напомним, саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии приняли участие 36 зарубежных делегаций и шесть представителей международных организаций. Встреча с Милорадом Додиком стала заключительной в рамках саммита.

Обложка ©

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Сергей Бобылев

Анатолий Цейко
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