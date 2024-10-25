Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 02:56

Редкие харзы навели порядок в нацпарке Приморья и попали на видео

Нацпарк Приморья: Редкие харзы убрали целлофановый пакет с территории парка

Харзы символично напомнили людям о том, что не стоит оставлять после себя мусор. Обложка © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Харзы символично напомнили людям о том, что не стоит оставлять после себя мусор. Обложка © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье камеры зафиксировали редких харз, которые неожиданно оказались вблизи целлофанового пакета, занесённого ветром. Эти крупные куницы, известные своим ярким окрасом и активным поведением, заметили чужеродный предмет и, будто понимая его угрозу, унесли мусор с территории парка. Событие стало символичным напоминанием о том, как человеческие отходы могут проникать даже в самые охраняемые природные зоны. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка «Земля леопарда».

Сотрудники нацпарка напоминают, что такие отходы очень вредны для животных. Видео © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Представители нацпарка подчеркнули, что целлофановые пакеты, попадая в желудок животного, могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, однако на этот раз для харз всё закончилось благополучно. Учёные напоминают, что отходы с городских свалок могут проникать в дикие природные уголки, где им не место.

Этот инцидент наглядно показал, что даже мелочи, вроде выброшенного пакета, могут представлять угрозу для дикой природы. Видеозапись с харзами стала важным напоминанием о необходимости сохранять заповедные зоны чистыми.

Прожорливая куница перегрызла провода и оставила более сотни тысяч немцев без света
Прожорливая куница перегрызла провода и оставила более сотни тысяч немцев без света

Как сообщал Life.ru, редкие виды животных в Приморье продолжают привлекать внимание исследователей и посетителей национальных парков. Недавно в нацпарке «Земля леопарда» камеры зафиксировали истощённого леопарда, которого специалисты после активно разыскивали с целью оказания помощи. Также парк регулярно публикует уникальные видеозаписи с дикой природой, которые подчёркивают важность сохранения окружающей среды и борьбы с мусором в заповедниках.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Животные
  • Интересное
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar