Редкие харзы навели порядок в нацпарке Приморья и попали на видео
Нацпарк Приморья: Редкие харзы убрали целлофановый пакет с территории парка
Харзы символично напомнили людям о том, что не стоит оставлять после себя мусор. Обложка © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников
В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье камеры зафиксировали редких харз, которые неожиданно оказались вблизи целлофанового пакета, занесённого ветром. Эти крупные куницы, известные своим ярким окрасом и активным поведением, заметили чужеродный предмет и, будто понимая его угрозу, унесли мусор с территории парка. Событие стало символичным напоминанием о том, как человеческие отходы могут проникать даже в самые охраняемые природные зоны. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка «Земля леопарда».
Сотрудники нацпарка напоминают, что такие отходы очень вредны для животных. Видео © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников
Представители нацпарка подчеркнули, что целлофановые пакеты, попадая в желудок животного, могут привести к серьёзным последствиям для здоровья, однако на этот раз для харз всё закончилось благополучно. Учёные напоминают, что отходы с городских свалок могут проникать в дикие природные уголки, где им не место.
Этот инцидент наглядно показал, что даже мелочи, вроде выброшенного пакета, могут представлять угрозу для дикой природы. Видеозапись с харзами стала важным напоминанием о необходимости сохранять заповедные зоны чистыми.
Как сообщал Life.ru, редкие виды животных в Приморье продолжают привлекать внимание исследователей и посетителей национальных парков. Недавно в нацпарке «Земля леопарда» камеры зафиксировали истощённого леопарда, которого специалисты после активно разыскивали с целью оказания помощи. Также парк регулярно публикует уникальные видеозаписи с дикой природой, которые подчёркивают важность сохранения окружающей среды и борьбы с мусором в заповедниках.