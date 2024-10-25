Генсек ШОС раскрыл главное открытие на саммите БРИКС: «Производит сильное впечатление»
Генсек ШОС Чжан Мин назвал Казань красивым городом после саммита БРИКС
Казань. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86
Впечатлениями по поводу Казани поделился генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин. Он заявил, что это очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой. Об этом политик рассказал в интервью РИА «Новости» во время саммита БРИКС.
«Я никогда раньше не был в Казани, это мой первый раз. Превзойдя ожидания, несмотря на то, что Казань небольшой город, она оказалась очень красивой и чистой, город производит сильное впечатление, особенно его многовековая история», — поделился впечатлениями Чжан Мин
В рамках своего пребывания генсек успел посетить Казанский университет. Он назвал его выдающимся учебным заведением с 220-летней историей и отметил, что там учились значимые люди: Владимир Ленин, Лев Толстой и как минимум пять лауреатов Нобелевской премии.
Главной особенностью Казани Чжан Мин назвал конкретное воплощение единства и гармонии различных этнических групп России. Политика удивил тот факт, что в городе буквально в минуте ходьбы находится мечеть и православная церковь.
«Две основные религии живут в гармонии друг с другом на одной земле и относятся друг к другу с любовью, это прекрасная картина», — сказал генсек.
Напомним, что саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Президент России Путин заявил, что новые страны-участницы увидели в объединении уважительное отношение и учёт интересов друг друга. Всего саммит посетили 36 зарубежных делегаций от стран и шесть — от международных организаций.