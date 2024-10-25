Генсек ШОС раскрыл главное открытие на саммите БРИКС: «Производит сильное впечатление»

Впечатлениями по поводу Казани поделился генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин. Он заявил, что это очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой. Об этом политик рассказал в интервью РИА «Новости» во время саммита БРИКС.

«Я никогда раньше не был в Казани, это мой первый раз. Превзойдя ожидания, несмотря на то, что Казань небольшой город, она оказалась очень красивой и чистой, город производит сильное впечатление, особенно его многовековая история», — поделился впечатлениями Чжан Мин

В рамках своего пребывания генсек успел посетить Казанский университет. Он назвал его выдающимся учебным заведением с 220-летней историей и отметил, что там учились значимые люди: Владимир Ленин, Лев Толстой и как минимум пять лауреатов Нобелевской премии.

Главной особенностью Казани Чжан Мин назвал конкретное воплощение единства и гармонии различных этнических групп России. Политика удивил тот факт, что в городе буквально в минуте ходьбы находится мечеть и православная церковь.