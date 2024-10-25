СФ с пониманием отнёсся к заминке с назначением экс-зама Шойгу сенатором от Тувы 25 октября, 08:15 Руслан Цаликов в бытности замминистра обороны РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России

Совет Федерации не будет торопить Верховный хурал (парамент) Тувы, опаздывающий с назначением сенатора. Кандидатуру должны были утвердить до 25 октября, сейчас основным претендентом называется Руслан Цаликов, но дискуссии пока продолжаются. Об этом РБК рассказал глава комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко.

«Мы с пониманием относимся к качественному подходу для наделения полномочиями и направления в Совет Федерации наиболее достойного кандидата», — сказал он.

Сейчас только Тува не представила сенатора после состоявшихся в сентябре выборов. По словам Тимченко, это, конечно же, нарушение закона, но федеральные власти понимают необходимость более детальных обсуждений по поводу кандидата, что может затянуться по времени. При этом закон не предусматривает никаких санкций за нарушение подобных сроков.

Пока что должность сенатора от законодательной власти Тувы занимает Дина Оюн. Она продолжит выполнять свои обязанности вплоть до назначения нового кандидата. Наиболее вероятный сценарий — это утверждение сенатором Руслана Цаликова, при Сергее Шойгу занимавшего пост замминистра обороны РФ.

Напомним, Руслан Цаликов был снят с должности в Минобороны 17 июля этого года. В политических кругах чиновника считают ближайшим соратником экс-главы ведомства Сергея Шойгу, который сейчас является секретарём Совбеза РФ. По мнению экспертов, Цаликов может последовать за Шойгу в Совбез в качестве его заместителя, поэтому к его назначению сенатором есть вопросы, несмотря на то, что политик в сентябре этого года был избран в хурал Тувы от партии «Единая России».

Авторы Татьяна Миссуми