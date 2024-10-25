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25 октября, 12:11

СК выдвинул обвинения бывшим руководителям украинских разведок

СК заочно обвинил бывшего главу ГУР Бурбу и экс-замглавы СВР Украины Разинкова

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Украины Игорю Разинкову. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

«Они принимали участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. Это повлекло обстрелы боевиками населённых пунктов ДНР и ЛНР, ранение и гибель 189 человек, в том числе 10 детей, а также разрушение 120 объектов гражданской  инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, которое прошло в Луганске.

Известно, что Бурба занимал свой пост в ГУР с 2016 по 2020 год, а Разинкин — с 2014 по 2016 год. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.

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Ранее Life.ru рассказывал, что СК РФ заочно арестовал западных журналистов — оператора Симоне Траини и репортёра Стефанию Баттистини, которые пересекли границу, попали в Курскую область и сняли там репортаж. Представителей СМИ объявили в международный розыск. МИД РФ обратило внимание на то, что материалы западных журналистов искажали объективную действительность.

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Life.ru

Наталья Афонина
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