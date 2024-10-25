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25 октября, 11:23

Астрофизики засекли на Солнце необычное явление

Nature Astronomy: На Солнце обнаружили ядра вспышек со скоростью до 2 600 км/c

Астрофизики из Университета штата Орегон обнаружили необычное явление на Солнце и опубликовали результаты исследования в журнале Nature Astronomy. Учёные зафиксировали быстрое движение маленьких ярких областей на Солнце — ядер, которые перемещаются со скоростью до 2600 км/c.

Солнечные вспышки представляют собой мощные взрывы в атмосфере звезды и связаны с процессом «скользящего» пересоединения магнитных полей, когда линии поля быстро перемещаются в атмосфере. Изучение этих движений позволяет глубже понять природу солнечных вспышек и их воздействие на космическую погоду, поделились астрофизики.

С помощью спутника НАСА IRIS, который выполняет съёмку атмосферы Солнца с высокой частотой, делая снимки примерно каждые две секунды, учёным удалось установить скорость ядер в солнечной атмосфере — до 2600 км/c. Ядра расположены в «опорных точках», где линии магнитного поля сходятся, вызывая интенсивное выделение энергии и тепла.

Пересоединение магнитных полей наблюдается и у других звёзд, а также вблизи астрофизических объектов, таких как пульсары и чёрные дыры, но только на Солнце исследователи могут наблюдать это явление в мельчайших подробностях.

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Напомним, 9 октября на солнце случилась «снайперская» вспышка, которая направилась точно на Землю. Возмущения геомагнитного поля Земли были длительными и достигали одного из высших уровней — G4. А 24 октября исследователи заметили на поверхности Солнца мощнейшую вспышку самого высокого класса X продолжительностью 44 минуты.

Обложка ©

Солнечная вспышка 14 декабря 2014 года. Фото © Wikipedia/NASA

Алена Пенчугина
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