Астрофизики засекли на Солнце необычное явление

Астрофизики из Университета штата Орегон обнаружили необычное явление на Солнце и опубликовали результаты исследования в журнале Nature Astronomy. Учёные зафиксировали быстрое движение маленьких ярких областей на Солнце — ядер, которые перемещаются со скоростью до 2600 км/c.

Солнечные вспышки представляют собой мощные взрывы в атмосфере звезды и связаны с процессом «скользящего» пересоединения магнитных полей, когда линии поля быстро перемещаются в атмосфере. Изучение этих движений позволяет глубже понять природу солнечных вспышек и их воздействие на космическую погоду, поделились астрофизики.

С помощью спутника НАСА IRIS, который выполняет съёмку атмосферы Солнца с высокой частотой, делая снимки примерно каждые две секунды, учёным удалось установить скорость ядер в солнечной атмосфере — до 2600 км/c. Ядра расположены в «опорных точках», где линии магнитного поля сходятся, вызывая интенсивное выделение энергии и тепла.