Астрофизики засекли на Солнце необычное явление
Nature Astronomy: На Солнце обнаружили ядра вспышек со скоростью до 2 600 км/c
Астрофизики из Университета штата Орегон обнаружили необычное явление на Солнце и опубликовали результаты исследования в журнале Nature Astronomy. Учёные зафиксировали быстрое движение маленьких ярких областей на Солнце — ядер, которые перемещаются со скоростью до 2600 км/c.
Солнечные вспышки представляют собой мощные взрывы в атмосфере звезды и связаны с процессом «скользящего» пересоединения магнитных полей, когда линии поля быстро перемещаются в атмосфере. Изучение этих движений позволяет глубже понять природу солнечных вспышек и их воздействие на космическую погоду, поделились астрофизики.
С помощью спутника НАСА IRIS, который выполняет съёмку атмосферы Солнца с высокой частотой, делая снимки примерно каждые две секунды, учёным удалось установить скорость ядер в солнечной атмосфере — до 2600 км/c. Ядра расположены в «опорных точках», где линии магнитного поля сходятся, вызывая интенсивное выделение энергии и тепла.
Пересоединение магнитных полей наблюдается и у других звёзд, а также вблизи астрофизических объектов, таких как пульсары и чёрные дыры, но только на Солнце исследователи могут наблюдать это явление в мельчайших подробностях.
Напомним, 9 октября на солнце случилась «снайперская» вспышка, которая направилась точно на Землю. Возмущения геомагнитного поля Земли были длительными и достигали одного из высших уровней — G4. А 24 октября исследователи заметили на поверхности Солнца мощнейшую вспышку самого высокого класса X продолжительностью 44 минуты.
Солнечная вспышка 14 декабря 2014 года. Фото © Wikipedia/NASA