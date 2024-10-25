Собянин: К 2030 году кадровый дефицит в Москве вырастет до 1 миллиона человек

В течение 5 лет в Москве будет наблюдаться сильный дефицит трудовых ресурсов. Он может достигнуть одного миллиона человек. Это станет основной проблемой экономики, заявил столичный мэр Сергей Собянин в беседе с журналистами.

«В настоящее время дефицит трудовых ресурсов <…> составляет около полумиллиона <…>. В Москве он вырастет к 2030 году до миллиона человек. Это такая проблема, которую требуется решать, конечно, не только за счёт мигрантов, но за счёт и повышения производительности труда, историй с демографией, образованием, подготовкой кадров», — сказал Собянин ТАСС.

Глава столицы отметил, что дефицит на данный момент наблюдается «во всех сегментах экономики и в большинстве регионов страны».