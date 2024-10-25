Дакота жёстко прошлась по рэперу Natan после его измены с Лерчек
Дакота осудила рэпера Natan после его измены жене на шоу «Звёзды в джунглях»
Натан и его жена Анастасия Швецова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / NATAN
Певица Рита Дакота осудила рэпера Natan, который изменил своей жене на телешоу «Звёзды в джунглях». Она призналась в соцсети, что не верит словам о раскаянии музыканта и предложила ему перестать нравоучать женщин, переживших измены мужа.
«Ты бы, «как мужчина», лучше пипиську свою в чужих баб не пихал на всю страну, когда у тебя есть красавица жена и детки, которые смотрят на тебя. <…> Точно уж не тебе сидеть с умным видом и нравоучать женщин, которым изменили и которые решили говорить о своей боли и о процессе развода публично», — возмутилась Дакота.
Артистка также обвинила рэпера в абьюзе по отношению к женщинам, потому что Natan как-то в интервью рассказал об «отрезвляющих пощёчинах». По её словам, это не норма мужского поведения, поэтому певец не имеет никакого морального права говорить об отношениях «с мерзкой улыбочкой на лице».
Такую резкую реакцию Дакоты вызвало интервью рэпера на шоу «Злые языки», где он обвинил свою супругу в том, что она якобы публично обсуждала его измену и развод с ней. По словам исполнителя, это недопустимо, так как «нужно жалеть детей», которые не должны знать о скандале.
Напомним, блогершу Лерчек и женатого рэпера Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Валерия Чекалина развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет. Позже рэпер принёс извинения супруге и объяснил роман на стороне «изменениями психики». По словам Лерчек, она якобы вообще не знала, что музыкант женат и виновной себя не считает.