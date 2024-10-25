Дакота жёстко прошлась по рэперу Natan после его измены с Лерчек

Певица Рита Дакота осудила рэпера Natan, который изменил своей жене на телешоу «Звёзды в джунглях». Она призналась в соцсети, что не верит словам о раскаянии музыканта и предложила ему перестать нравоучать женщин, переживших измены мужа.

«Ты бы, «как мужчина», лучше пипиську свою в чужих баб не пихал на всю страну, когда у тебя есть красавица жена и детки, которые смотрят на тебя. <…> Точно уж не тебе сидеть с умным видом и нравоучать женщин, которым изменили и которые решили говорить о своей боли и о процессе развода публично», — возмутилась Дакота.

Артистка также обвинила рэпера в абьюзе по отношению к женщинам, потому что Natan как-то в интервью рассказал об «отрезвляющих пощёчинах». По её словам, это не норма мужского поведения, поэтому певец не имеет никакого морального права говорить об отношениях «с мерзкой улыбочкой на лице».