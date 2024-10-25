Никаких кредитов! Почему ЦБ поднял ставку выше кризисного уровня 2022-го и как это отразится на нас
Эксперт Разуваев назвал оборонные расходы причиной повышения ставки ЦБ до 21%
До конца года Центробанк РФ может ещё увеличить ключевую ставку до показателя в 22%, нынешний рост обусловлен сложившимися сейчас обстоятельствами, поэтому в дальнейшем можно рассчитать и на резкое снижение. Об этом Life.ru рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Моё мнение, что причина инфляции — это огромные оборонные расходы. У нас до конца года дополнительно 2 триллиона госрасходов. Сделать с этим ничего нельзя. Но моё мнение, я согласен с командиром «Ахмата», СВО скоро закончится. Будет секвестр оборонных расходов, инфляция пойдёт вниз и ставка пойдёт вниз
Аналитик не стал отрицать негативное влияние роста ключевой ставки на сферу недвижимости. Он назвал астрономическими проценты по ипотеке. По его словам, выросли цены на металл, без которого не обходится ни одна стройка, что тоже подстёгивает стоимость на жильё в новостройках. Разуваев добавил, что сейчас самое время инвестировать в российские акции, так как деньги стали очень дорогими. Экономист отметил, что ЦБ действует, конечно, жёстко, но по-другому сейчас никак.
Он посоветовал россиянам в данный период не брать ипотеку и отложить покупку предметов роскоши в кредит, в частности автомобилей. Экономист уверен, что сейчас лучше накопить деньги на реализацию своих целей, не влезая в новые кредиты. Он напомнил, что деньги населения — это единственный инвестиционный ресурс сегодня в стране, поэтому его надо как-то задействовать. Рынок ждёт 22% ключевую ставку на конец года, спрогнозировал Разуваев.
Напомним, Банк России принял решение повысить ключевую ставку выше кризисного уровня 2022 года — с 19% до 21% годовых. Такое решение обусловлено высоким уровнем инфляции, которая превзошла июльские прогнозы регулятора. В ЦБ не исключили, что до конца года ключевая ставка может ещё подрасти.
Life.ru