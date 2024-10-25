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25 октября, 13:43

На базе НИЦ «Курчатовский институт» откроется центр генетических ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов, который будет располагаться на базе НИЦ «Курчатовский институт». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий постановляю: Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов», — говорится в документе.

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Напомним, 23 сентября прошла встреча руководителя Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава учреждения отчитался о научных достижениях в разных сферах. Ковальчук рассказал, что учёные из института создают инновационную нейроморфную микроэлектронику, а также налаживают квантовую сеть для исследовательской инфраструктуры.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Мышляева
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