Актриса Яна Кошкина в годовщину свадьбы сделала мужа-бизнесмена посмешищем

Звезда сериала «ЧОП» Яна Кошкина отметила годовщину и впервые опубликовала в соцсетях фотографии своего свадебного образа. А вот лицо мужа, бизнесмена Анатолия Черкасова, который младше неё на семь лет, актриса предпочла скрыть. Подписчики высмеяли Кошкину за это, заявив, что она прячет супруга как младенца.

Звезда сериала «ЧОП» Яна Кошкина с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_koshkina_official

«Нашей семье сегодня один год», — подписала фото звезда шоу «Однажды в России» в социальных сетях.

«Надо было смайликом лицо закрыть. А вообще представляете как ему сложно: он говорит людям, что живёт с Яной Кошкиной, но никто не верит», – посмеялся один из комментаторов.

Другие фолловеры не стали заострять на этом внимание и просто поздравили актрису и её супруга с важной датой. Но нашлись и те, кто даже не знал, что она уже год замужем.