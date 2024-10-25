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25 октября, 16:15

В офисе генсека ООН заявили, что его визит на Украину не отменён, а перенесён

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша заявили, что он всё-таки намерен приехать на Украину. Как отметил замглавы генсека ООН Фархан Гак, его официальный визит в Незалежную не отменили, а только перенесли.

«Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Президент Украины Владимир Зеленский и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили визит во время встречи в сентябре», — отметил Гак.

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Ранее Life.ru писал, что 23 октября Гуттериш прилетел в Казань, чтобы поучаствовать в саммите БРИКС. Стоит отметить, что до этого он не стал приезжать на «саммит мира» в Швейцарии, который проходил летом. Естественно, в МИД Украины на это публично обиделись, осудив решение генерального секретаря ООН. Тем временем лидер киевского режима Зеленский даже нахамил Гуттеришу в день рождения ООН из-за его визита в Казань.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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