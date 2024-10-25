Рэпера Гуфа привезли в суд, где ему изберут меру пресечения
Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд, где ему изберут меру пресечения после устроенной им потасовки в подмосковной Апрелевке. Этот момент попал на видео Life.ru.
Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд. Видео © Life.ru
Напомним, Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке Московской области. Артист приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В отделении рэпер обматерил правоохранителей. Против Гуфа возбудили уголовное дело. Общественники призвали рэпера выступить перед солдатами в зоне СВО, чтобы «встать на путь истинный».
ТАСС / ITAR-TASS