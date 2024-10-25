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25 октября, 15:55

Рэпера Гуфа привезли в суд, где ему изберут меру пресечения

Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд, где ему изберут меру пресечения после устроенной им потасовки в подмосковной Апрелевке. Этот момент попал на видео Life.ru.

Рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд. Видео © Life.ru

«Стыдно перед всеми»: Гуф покаялся после дебоша в бане
«Стыдно перед всеми»: Гуф покаялся после дебоша в бане

Напомним, Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке Московской области. Артист приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В отделении рэпер обматерил правоохранителей. Против Гуфа возбудили уголовное дело. Общественники призвали рэпера выступить перед солдатами в зоне СВО, чтобы «встать на путь истинный».

Обложка ©

ТАСС / ITAR-TASS

Александра Вишнякова
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