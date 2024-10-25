FATF отказалась включать Россию в чёрный список, несмотря на давление Киева
России в очередной раз удалось избежать участи быть включённой в чёрный список международной организации Financial Action Task Force (FATF), которая занимается борьбой с отмыванием денег. При этом Киев всячески пытался убедить в необходимости внести РФ в подобный перечень.
Как сообщается на сайте FATF, по итогам заседания принято решение оставить в чёрном списке только три страны: Иран, КНДР и Мьянму. Организация не нашла аргументов, чтобы обвинить Москву в недостаточной борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма.
Напомним, членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне украинского конфликта. Как писало издание Politico, организация не исключает внесение России в чёрный список, на чём с апреля 2022 года настаивала Украина. Для этого необходимо единогласное решение всех 40 государств – участников FATF.
ТАСС / АР