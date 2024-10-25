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25 октября, 16:13

FATF отказалась включать Россию в чёрный список, несмотря на давление Киева

России в очередной раз удалось избежать участи быть включённой в чёрный список международной организации Financial Action Task Force (FATF), которая занимается борьбой с отмыванием денег. При этом Киев всячески пытался убедить в необходимости внести РФ в подобный перечень.

Как сообщается на сайте FATF, по итогам заседания принято решение оставить в чёрном списке только три страны: Иран, КНДР и Мьянму. Организация не нашла аргументов, чтобы обвинить Москву в недостаточной борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма.

Россия высказалась о возможном внесении в чёрный список «мировой антиотмывочной машины»
Россия высказалась о возможном внесении в чёрный список «мировой антиотмывочной машины»

Напомним, членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне украинского конфликта. Как писало издание Politico, организация не исключает внесение России в чёрный список, на чём с апреля 2022 года настаивала Украина. Для этого необходимо единогласное решение всех 40 государств – участников FATF.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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