Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 16:56

У посольства США в Москве прошло шествие людей в американских тюремных робах

У посольства США прошел флешмоб, приуроченный к пятилетней годовщине освобождения депутата Госдумы Марии Бутиной из американского заключения.

Шествие у посольства США, комментарий Бутиной. Видео © Life.ru

Граждане России и западных стран надели оранжевые наряды, ассоциирующиеся с одеждой заключённых в американских местах лишения свободы. Помимо флешмоба, у посольства пройдёт показ трейлера сериала «Тюремный дневник», который рассказывает о жизни Бутиной.

«Честно вам скажу, что события, которые со мной случились, они до сих пор оставили глубокие шрамы в моём сердце. Но русские говорят, что шрамы украшают. Что не убивает, делает нас сильнее. Каждый день мы вспоминаем, что сила в правде», — поделилась Бутина.

Путин поблагодарил саудовского принца за помощь в обмене заключёнными с США
Путин поблагодарил саудовского принца за помощь в обмене заключёнными с США

Напомним, с июля 2018 года Бутина находилась в американской тюрьме по подозрению в участии в заговоре против США. В октябре 2019 года её освободили. Она сразу прилетела из Майами в Москву.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Бутина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar