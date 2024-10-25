У посольства США в Москве прошло шествие людей в американских тюремных робах
У посольства США прошел флешмоб, приуроченный к пятилетней годовщине освобождения депутата Госдумы Марии Бутиной из американского заключения.
Шествие у посольства США, комментарий Бутиной. Видео © Life.ru
Граждане России и западных стран надели оранжевые наряды, ассоциирующиеся с одеждой заключённых в американских местах лишения свободы. Помимо флешмоба, у посольства пройдёт показ трейлера сериала «Тюремный дневник», который рассказывает о жизни Бутиной.
«Честно вам скажу, что события, которые со мной случились, они до сих пор оставили глубокие шрамы в моём сердце. Но русские говорят, что шрамы украшают. Что не убивает, делает нас сильнее. Каждый день мы вспоминаем, что сила в правде», — поделилась Бутина.
Напомним, с июля 2018 года Бутина находилась в американской тюрьме по подозрению в участии в заговоре против США. В октябре 2019 года её освободили. Она сразу прилетела из Майами в Москву.
Life.ru