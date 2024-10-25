У посольства США в Москве прошло шествие людей в американских тюремных робах

«Честно вам скажу, что события, которые со мной случились, они до сих пор оставили глубокие шрамы в моём сердце. Но русские говорят, что шрамы украшают. Что не убивает, делает нас сильнее. Каждый день мы вспоминаем, что сила в правде», — поделилась Бутина.