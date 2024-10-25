Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии из-за России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на Эммануэля Жоффре, главу постоянной делегации ЕС в Сербии.

«Мы отменили встречу с премьер-министром после встречи с министром Российской Федерации», — приводит издание слова Жоффре.