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25 октября, 20:37

Фон дер Ляйен отменила встречу с премьером Сербии из-за России

AFP: Глава ЕК отменила встречу с Вучевичем из-за его переговоров с Решетниковым

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его переговоров с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на Эммануэля Жоффре, главу постоянной делегации ЕС в Сербии.

«Мы отменили встречу с премьер-министром после встречи с министром Российской Федерации», — приводит издание слова Жоффре.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Казани прошёл саммит БРИКС. Многие мировые лидеры прибыли в столицу Татарстана, но среди них не оказалось президента Сербии Александра Вучича. Глава республики доложил, что не сможет прилететь из-за ранее запланированных встреч с премьер-министрами Польши и Греции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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