Помогаем сердцу и худеем: Врач перечислила главные плюсы тыквы в рационе

Блюда из тыквы получаются не просто вкусными, но и низкокалорийными, рассказала Life.ru в День этого овоща, отмечаемого 26 октября, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, в 100 граммах тыквы содержится всего 30 ккал, так как на 94% она состоит из воды. В ней много витамина A и бета-каротина — почти 30% суточной нормы этих веществ в 100 граммах продукта. Кроме того, тыква богата клетчаткой, которая способствует нормализации пищеварения и обеспечивает ощущение сытости.

Тыква — это натуральный источник витаминов группы B, витаминов C и E, марганца, магния и калия. Эти минералы очень важны для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Благодаря бета-каротину зрение, особенно сумеречное, становится лучше. Есть в тыкве и растительные пребиотики — «пища» для полезных бактерий, которые обитают в пищеварительном тракте. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Витамины и минералы тыквы сохраняются даже при длительном хранении, поэтому её не обязательно замораживать или убирать в холодильник. Достаточно оставить овощ в затенённом и хорошо проветриваемом месте, где он может храниться до четырёх, а иногда и до шести месяцев. При выборе тыквы Кашух рекомендует обращать внимание на её внешний вид: лучше выбирать овощи среднего размера (до 5–6 кг) без повреждений на кожуре и с твёрдой плодоножкой.

С осторожностью к этому овощу следует подходить людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, а также страдающим от почечнокаменной или желчнокаменной болезни в стадии обострения. При необходимости лучше проконсультироваться с гастроэнтерологом, чтобы не усугубить симптомы заболеваний.