Избран новый генеральный секретарь Содружества наций
Новым генсеком Содружества наций стала глава МИД Ганы Ширли Айоркор Ботчвей
Глава МИД Ганы Ширли Айоркор Ботчвей. Обложка © X / Shirley Ayorkor Botchwey
Министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей избрана новым генеральным секретарём Содружества наций. Кандидатуру дипломата поддержали большинство глав правительств стран объединения. Об этом говорится на странице организации в соцсетях.
Глава МИД поблагодарила политиков за поддержку. Также она анонсировала грандиозные планы на будущее.
«Я польщена доверием лидеров Содружества. Впереди ещё много работы. Вместе мы будем работать над созданием Нового Содружества, которое будет трудиться на благо всех своих граждан», — отреагировала Ботчвей в X.
Саммит Содружества стартовал 25 октября в Самоа под председательством короля Великобритании Карла III и премьера Кира Стармера. На встрече отсутствовали премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, так как он предпочли посетить саммит БРИКС в Казани. Этот выбор неудивителен, считают в Совфеде, так как в столице Татарстана де-факто определяются контуры завтрашнего мира.