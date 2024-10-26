Избран новый генеральный секретарь Содружества наций

Министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей избрана новым генеральным секретарём Содружества наций. Кандидатуру дипломата поддержали большинство глав правительств стран объединения. Об этом говорится на странице организации в соцсетях.

Глава МИД поблагодарила политиков за поддержку. Также она анонсировала грандиозные планы на будущее.

«Я польщена доверием лидеров Содружества. Впереди ещё много работы. Вместе мы будем работать над созданием Нового Содружества, которое будет трудиться на благо всех своих граждан», — отреагировала Ботчвей в X.