Просто космос: Под Курском появился новый населённый пункт
Минсельхоз сообщил о появлении в Курской области населённого пункта Меркурий
Новосёлы агропосёлка Меркурий. Обложка © Telegram / Минсельхоз России
Впервые за 30 лет на территории Курской области появился новый населённый пункт. Агропосёлок с космическим названием Меркурий стал новым домом уже для 30 семей. Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы развития территорий построила группа компаний «Агропромкомплектация», сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Дома в новом посёлке. Фото © Telegram / Минсельхоз России
Всего на территории построено 20 домов, рассчитанных на 64 семьи. Рядом с ними расположилась благоустроенная центральная аллея и магазин, завершаются работы над детским садом и физкультурно-оздоровительным комплексом. В 2025 году количество жилья будет удвоено, отметил губернатор региона Алексей Смирнов, принимавший участие в торжественной церемонии вручения ключей новосёлам.
Вид на часть посёлка. Фото © Telegram / Алексей Смирнов
Между тем самые масштабные работы по строительству новых домов сейчас развёрнуты в Мариуполе, который должны восстановить к 2026 году. За последние месяцы в городе отремонтировали десятки километров дорог и мостов, сотни дворов и тысячи фасадов.