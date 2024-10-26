Просто космос: Под Курском появился новый населённый пункт

Впервые за 30 лет на территории Курской области появился новый населённый пункт. Агропосёлок с космическим названием Меркурий стал новым домом уже для 30 семей. Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы развития территорий построила группа компаний «Агропромкомплектация», сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Всего на территории построено 20 домов, рассчитанных на 64 семьи. Рядом с ними расположилась благоустроенная центральная аллея и магазин, завершаются работы над детским садом и физкультурно-оздоровительным комплексом. В 2025 году количество жилья будет удвоено, отметил губернатор региона Алексей Смирнов, принимавший участие в торжественной церемонии вручения ключей новосёлам.