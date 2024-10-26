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26 октября, 01:51

Просто космос: Под Курском появился новый населённый пункт

Минсельхоз сообщил о появлении в Курской области населённого пункта Меркурий

Новосёлы агропосёлка Меркурий. Обложка © Telegram / Минсельхоз России

Новосёлы агропосёлка Меркурий. Обложка © Telegram / Минсельхоз России

Впервые за 30 лет на территории Курской области появился новый населённый пункт. Агропосёлок с космическим названием Меркурий стал новым домом уже для 30 семей. Его для своих сотрудников в рамках госпрограммы развития территорий построила группа компаний «Агропромкомплектация», сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Дома в новом посёлке. Фото © Telegram / Минсельхоз России

Дома в новом посёлке. Фото © Telegram / Минсельхоз России

Всего на территории построено 20 домов, рассчитанных на 64 семьи. Рядом с ними расположилась благоустроенная центральная аллея и магазин, завершаются работы над детским садом и физкультурно-оздоровительным комплексом. В 2025 году количество жилья будет удвоено, отметил губернатор региона Алексей Смирнов, принимавший участие в торжественной церемонии вручения ключей новосёлам.

Вид на часть посёлка. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

Вид на часть посёлка. Фото © Telegram / Алексей Смирнов

80 столичных площадок готовят к строительным работам по программе комплексного развития территорий
80 столичных площадок готовят к строительным работам по программе комплексного развития территорий

Между тем самые масштабные работы по строительству новых домов сейчас развёрнуты в Мариуполе, который должны восстановить к 2026 году. За последние месяцы в городе отремонтировали десятки километров дорог и мостов, сотни дворов и тысячи фасадов.

Илья Пушкарев
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