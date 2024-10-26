Сербский министр объявил решение народа никогда не вводить санкции против России
Сербский министр Попович обещал, что Белград никогда не введёт санкции против РФ
Белград не будет водить санкции против России. Такое решение принял народ, заявил министр по международному экономическому сотрудничеству в сербском правительстве Ненад Попович в рамках саммита БРИКС.
«Мы никогда не введём санкции против РФ, потому что это желание сербского народа. Даже многие из наших прозападных фанатиков против введения санкций», — заявил журналистам министр без портфеля, отметив, что на страну оказывается давление из-за решения не поддерживать рестрикции.
Попович считает, что ограничения не принесут ничего хорошего. На данный момент Сербия ведёт «политику исключительно в интересах народа». Страна не стала действовать в интересах Евросоюза и США.
Против санкций в сторону России также выступила и Бразилия. Страна посчитала данный метод неэффективным и заявила, что находится в хороших отношениях с Москвой. При этом Запад не унимается и только пополняет свой список запретов в сторону РФ. Недавно, например, пакет санкций расширила Великобритании.
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