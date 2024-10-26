Белград не будет водить санкции против России. Такое решение принял народ, заявил министр по международному экономическому сотрудничеству в сербском правительстве Ненад Попович в рамках саммита БРИКС.

«Мы никогда не введём санкции против РФ, потому что это желание сербского народа. Даже многие из наших прозападных фанатиков против введения санкций», — заявил журналистам министр без портфеля, отметив, что на страну оказывается давление из-за решения не поддерживать рестрикции.

Попович считает, что ограничения не принесут ничего хорошего. На данный момент Сербия ведёт «политику исключительно в интересах народа». Страна не стала действовать в интересах Евросоюза и США.