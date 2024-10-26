Вопросов больше нет: Знаменитый сервис Ask.fm объявил о закрытии
Сервис вопросов и ответов Ask.fm закроется 1 декабря
Платформа вопросов и ответов Ask.fm прекратит свою работу с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
Причиной такого решения называют серьёзное сокращения количества пользователей. Поддержка регистрации новых юзеров была прекращена 24 октября.
«К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей. Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы. Мы надеемся, что для вас это было радостным приключением», — говорится в публикации на официальном сайте Ask.fm.
Сайт был запущен в Латвии в июне 2010 года и быстро стал популярным, преимущественно среди подростков. Сервис предлагал возможность анонимно задавать вопросы знакомым, друзьям, знаменитостям или просто интересным людям. В феврале 2015 года Ask.fm насчитывал уже порядка 80 миллионов зарегистрированных пользователей.
А в сентябре появилось сообщение о том, что закрывается популярное российское юмористическое шоу Comedy Club. Правда, уже спустя несколько дней выяснилось, что это была лишь рекламная уловка, чтобы анонсировать выход нового сезона.
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