Вопросов больше нет: Знаменитый сервис Ask.fm объявил о закрытии

Платформа вопросов и ответов Ask.fm прекратит свою работу с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Причиной такого решения называют серьёзное сокращения количества пользователей. Поддержка регистрации новых юзеров была прекращена 24 октября.

«К сожалению, наша платформа больше не отвечает потребностям современных пользователей социальных сетей. Спасибо всем, кто интересовался вопросами и смело давал искренние ответы. Мы надеемся, что для вас это было радостным приключением», — говорится в публикации на официальном сайте Ask.fm.