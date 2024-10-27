Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 22:25

Мичков и Капризов поучаствовали в голевой перестрелке «Филадельфии» и «Миннесоты»

Гол и пас Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Миннесоту» Капризова

Матвей Мичков (№39) в игре с «Миннесотой». Обложка © X / Philadelphia Flyers

Матвей Мичков (№39) в игре с «Миннесотой». Обложка © X / Philadelphia Flyers

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева завершили встречу со счётом 7:5, прервав серию из шести поражений подряд.

Хет-трик в ходе встречи оформил капитан «Филадельфии» Шон Кутурье, ещё по голу забили Трэвис Конекны, Матвей Мичков, Расмус Ристолайнен и Ник Зеелер. Также россиянин сделал результативный пас. В составе гостей отметились Юэль Эрикссон Эк, Брок Фабер, Маркус Фолиньо и Джейк Миддлтон. Два из пяти голевых паса принадлежат нападающему из России Кириллу Капризову.

С пятью очками в активе «Филадельфия» занимает последнее место в турнирной таблице. «Миннесота», шедшая на серии из четырёх побед, остаётся на третьей строчке.

«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина
«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина

А капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин несколькими днями ранее сократил отставание до рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Россиянину осталось забросить всего 41 шайбу, чтобы преодолеть рекорд канадца.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Кирилл Капризов
  • НХЛ
  • США
  • Матвей Мичков
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar