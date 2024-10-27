Мичков и Капризов поучаствовали в голевой перестрелке «Филадельфии» и «Миннесоты»
Гол и пас Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Миннесоту» Капризова
Матвей Мичков (№39) в игре с «Миннесотой». Обложка © X / Philadelphia Flyers
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева завершили встречу со счётом 7:5, прервав серию из шести поражений подряд.
Хет-трик в ходе встречи оформил капитан «Филадельфии» Шон Кутурье, ещё по голу забили Трэвис Конекны, Матвей Мичков, Расмус Ристолайнен и Ник Зеелер. Также россиянин сделал результативный пас. В составе гостей отметились Юэль Эрикссон Эк, Брок Фабер, Маркус Фолиньо и Джейк Миддлтон. Два из пяти голевых паса принадлежат нападающему из России Кириллу Капризову.
С пятью очками в активе «Филадельфия» занимает последнее место в турнирной таблице. «Миннесота», шедшая на серии из четырёх побед, остаётся на третьей строчке.
А капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин несколькими днями ранее сократил отставание до рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Россиянину осталось забросить всего 41 шайбу, чтобы преодолеть рекорд канадца.