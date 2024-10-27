Нагрузки на организм: Врач описал проблемы, возникающие при длительных поездках

Длительное вождение может негативно повлиять на здоровье, ведь так на человеческий организм воздействуют сразу несколько факторов. Их в беседе с Life.ru в День автомобилиста, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье октября, перечислил врач Роман Иванов.

В частности, продолжительное нахождение в одном положении увеличивает нагрузку на позвоночник, что со временем грозит остеохондрозом, особенно в шейном и поясничном отделах. Длительное давление на позвоночник также вызывает смещение межпозвоночных дисков, а также болями в спине.

Чтобы избежать негативного влияния на опорно-двигательный аппарат, важно делать перерывы во время долгих поездок — каждые 1,5-2 часа выходить из машины, чтобы размяться. Также следует добавить в распорядок дня регулярные физические упражнения: растяжку, укрепление мышц спины. Тренированному телу проще переносить подобные нагрузки. Роман Иванов Врач, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Долгое вождение негативно сказывается и на сердечно-сосудистой системе. Уменьшение физической активности и нервное напряжение могут привести к повышению артериального давления и уровня холестерина, увеличивая риск инфаркта и инсульта. Чтобы снизить его, необходимо научиться расслабляться и эффективно справляться со стрессом. Спокойная музыка и дыхательные упражнения помогут в этом.

Малоподвижный образ жизни ухудшает кровообращение в ногах, что может спровоцировать варикозное расширение вен и образование тромбов. Во время поездок важно делать перерывы для прогулок и поднимать ноги выше уровня сердца, когда есть такая возможность. И не стоит забывать, что кофе и энергетики, применяемые водителями для бодрости, вызывают тахикардию и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Их лучше заменить на зелёный чай, который помимо кофеина содержит множество антиоксидантов.

«Несмотря на то, что автомобиль порой сильно облегчает жизнь, пользоваться им следует осознанно. Если позволяет время и расстояние, всегда лучше выбирать прогулку пешком, а транспорт использовать только в тех случаях, когда без него не обойтись», — заключил Иванов.