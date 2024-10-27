Родители российского пленного в отчаянии обратились в ООН из-за угроз ВСУ убить их сына

Родители российского военнослужащего Николая Шепилова, который был взят в плен украинскими бойцами, обратились в Организацию Объединённых Наций. Они просят, чтобы ООН защитил и помог вернуть домой их сына, которого ВСУ угрожают убить.

«Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям. Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств и гибели. И вернуть его на родину», — заявил отчим солдата Валентин Килеберда РИА «Новости»..

Валентина Шепилова, мать пленного, сообщила, что её сын родом из Луганска. В феврале 2022 года он вступил в ряды военных республики, а затем стал солдатом Российской армии. В октябре родители по телефону получили от него ужасающее известие. Николай рассказал, что находится в плену у ВСУ, которые требуют денег, угрожая смертью.