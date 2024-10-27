В Чехии испугались перехода западных военных заводов на Украине под контроль России
Forum24: Россия завладеет украинским оборонным комплексом при крахе ВСУ
Вся мощь украинской оборонной промышленности отойдёт к России, когда Киев утратит возможность продолжать вести боевые действия. Это касается и построенных Западом в Незалежной военных предприятий, сообщает чешское издание Forum24.
«У Зеленского есть свой план победы, который не обязательно является реалистичным. Однако Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — указали авторы.
В тексте также сказано, что ставка Брюсселя на украинские оборонные мощности говорит о фактическом признании провала мобилизации европейского ОПК на фоне успехов российской военной экономики.
Ранее немецкий концерн Rheinmetal объявил о запуске своего завода на Украине, который будет изготавливать БМП. Ожидается, что первая боевая пехотная машина Lynx украинского производства сойдёт с конвейера уже к концу года. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже пообещал «салют» на немецком заводе Rheinmetall на Украине.
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