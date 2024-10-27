Вся мощь украинской оборонной промышленности отойдёт к России, когда Киев утратит возможность продолжать вести боевые действия. Это касается и построенных Западом в Незалежной военных предприятий, сообщает чешское издание Forum24.

«У Зеленского есть свой план победы, который не обязательно является реалистичным. Однако Брюссель вообще не разработал никакого плана или целостной стратегии. Поэтому вполне вероятно, что ЕС примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — указали авторы.

В тексте также сказано, что ставка Брюсселя на украинские оборонные мощности говорит о фактическом признании провала мобилизации европейского ОПК на фоне успехов российской военной экономики.