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27 октября, 09:29

Путин рассказал о последних докладах генералов с семи направлений СВО

Путин: ВС РФ продвинулись за пару дней на Красноармейском направлении на 6 км

Российские войска массированно наступают на Красноармейском направлении, всего за пару последних дней у противника отвоёвано ещё 5 — 6 километров. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент рассказал нам о последних докладах от военных о том, как продвигается российское наступление. Группировка «Центр» на Красноармейском направлении успешно наступает на протяжении длительного периода времени. За последние дни продвинулись на 56 км. Темпы постоянно увеличиваются, наступление идёт на фронте протяжённостью 23 км», — поделился Зарубин.

Путин отметил, что темпы наступления ВС РФ постоянно увеличиваются. Особенно стремительное продвижение наших войск фиксируется на таких направлениях, как Дзержинское, Лисичанское, Соледарско-Бахмутское, Запорожское, Угледарское, Харьковское. Путин подчеркнул, что по всей линии фронта противник просел и отступает под натиском российских военных. Президент поблагодарил военнослужащих за отличное выполнение поставленных задач.

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Ранее сообщалось, что солдаты Вооружённых сил России установили контроль над городом Горняк в Кураховской области Донецкой Народной Республики почти сразу после взятия Александрополя.

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ТАСС / Александ Река

Татьяна Миссуми
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