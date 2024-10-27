Путин рассказал о последних докладах генералов с семи направлений СВО

Российские войска массированно наступают на Красноармейском направлении, всего за пару последних дней у противника отвоёвано ещё 5 — 6 километров. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Президент рассказал нам о последних докладах от военных о том, как продвигается российское наступление. Группировка «Центр» на Красноармейском направлении успешно наступает на протяжении длительного периода времени. За последние дни продвинулись на 5 — 6 км. Темпы постоянно увеличиваются, наступление идёт на фронте протяжённостью 23 км», — поделился Зарубин.

Путин отметил, что темпы наступления ВС РФ постоянно увеличиваются. Особенно стремительное продвижение наших войск фиксируется на таких направлениях, как Дзержинское, Лисичанское, Соледарско-Бахмутское, Запорожское, Угледарское, Харьковское. Путин подчеркнул, что по всей линии фронта противник просел и отступает под натиском российских военных. Президент поблагодарил военнослужащих за отличное выполнение поставленных задач.