В Москве задержана единственная женщина-инспектор ДПС за вымогательство

Сотрудники Следственного комитета задержали единственную женщину-инспектора ДПС в Москве и её сообщника по обвинению в вымогательстве. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО к противоправной деятельности. <...> Установлены двое сотрудников ДПС ГИБДД УВД по ЦАО, которые подозреваются в превышении должностных полномочий и получении незаконного денежного вознаграждения от двух гражданок за не привлечение их к уголовной ответственности под надуманным предлогом», — сообщили в ведомстве.

Как пишет ТАСС, в постановлении Перовского суда Москвы о мере пресечения для инспектора указано, что Колпак была помещена под домашний арест по месту жительства. Ей запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с другими людьми и покидать свою квартиру. В суде Колпак не возражала.

К слову, ранее в СМИ не раз появлялись положительные новости о Колпак. Она начала свою службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году, после окончания автошколы, и подала рапорт о переводе в ДПС.