«Ливерпуль» вырвал у «Арсенала» ничью в матче АПЛ
В Лондоне завершился матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счётом 2:2.
Первыми голами «канониры» и «красные» обменялись уже к 18-й минуте игры. Авторами забитых мячей стали вингер хозяев Букайо Сака и защитник гостей Вирджил ван Дейк. За две минуты до конца тайма хавбек Микель Мерино вновь вывел «Арсенал» вперёд. Отыграться «Ливерпулю» удалось лишь на 81-й минуте встречи, счёт сравнял нападающий Мохаммед Салах.
«Арсенал» с 18 очками в активе расположился на третьей строчке турнирной таблицы, «Ливерпуль» с 22 очками оказался на позицию выше. Возглавляет список «Манчестер Сити».
А в Мадриде днём ранее «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» в матче чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу каталонцев. Некоторые фанаты мадридцев из России слишком болезненно восприняли разгром любимой команды.
X / Liverpool FC