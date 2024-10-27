«Ливерпуль» вырвал у «Арсенала» ничью в матче АПЛ

В Лондоне завершился матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счётом 2:2.

Первыми голами «канониры» и «красные» обменялись уже к 18-й минуте игры. Авторами забитых мячей стали вингер хозяев Букайо Сака и защитник гостей Вирджил ван Дейк. За две минуты до конца тайма хавбек Микель Мерино вновь вывел «Арсенал» вперёд. Отыграться «Ливерпулю» удалось лишь на 81-й минуте встречи, счёт сравнял нападающий Мохаммед Салах.