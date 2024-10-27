Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 20:05

«Ливерпуль» вырвал у «Арсенала» ничью в матче АПЛ

В Лондоне завершился матч девятого тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Команды не смогли определить сильнейшего, сыграв вничью со счётом 2:2.

Первыми голами «канониры» и «красные» обменялись уже к 18-й минуте игры. Авторами забитых мячей стали вингер хозяев Букайо Сака и защитник гостей Вирджил ван Дейк. За две минуты до конца тайма хавбек Микель Мерино вновь вывел «Арсенал» вперёд. Отыграться «Ливерпулю» удалось лишь на 81-й минуте встречи, счёт сравнял нападающий Мохаммед Салах.

«Арсенал» с 18 очками в активе расположился на третьей строчке турнирной таблицы, «Ливерпуль» с 22 очками оказался на позицию выше. Возглавляет список «Манчестер Сити».

Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» в дебютном матче чемпионата ОАЭ
Квинси Промес забил гол за «Дубай Юнайтед» в дебютном матче чемпионата ОАЭ

А в Мадриде днём ранее «Реал» потерпел сокрушительное поражение от «Барселоны» в матче чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу каталонцев. Некоторые фанаты мадридцев из России слишком болезненно восприняли разгром любимой команды.

Обложка ©

X / Liverpool FC

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФК Ливерпуль
  • ФК Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar