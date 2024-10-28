Соцсеть X удалила один из аккаунтов верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Один из аккаунтов верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети X заблокирован. Аятолла завёл страницу 26 октября и собирался вести её на иврите. Профили рахбара на других языках санкции со стороны платформы не затронули.

При попытке перейти на страницу появляется сообщение о приостановке действия учётной записи из-за нарушения правил платформы её владельцем. Хаменеи успел опубликовать на странице лишь один пост.

Заблокированный аккаунт Хаменеи. Обложка © X / khameini_ir

«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» — гласило первое и последнее сообщение верховного лидера.