Соцсеть X удалила один из аккаунтов верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Обложка © X / khameini_ir
Один из аккаунтов верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети X заблокирован. Аятолла завёл страницу 26 октября и собирался вести её на иврите. Профили рахбара на других языках санкции со стороны платформы не затронули.
При попытке перейти на страницу появляется сообщение о приостановке действия учётной записи из-за нарушения правил платформы её владельцем. Хаменеи успел опубликовать на странице лишь один пост.
Заблокированный аккаунт Хаменеи. Обложка © X / khameini_ir
«Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» — гласило первое и последнее сообщение верховного лидера.
X стёрла аккаунт аятоллы спустя несколько часов после его угроз Израилю на основной странице. Хаменеи заявил, что еврейское государство допустило ошибку, когда решило атаковать исламскую республику. Теперь иранский народ покажет обидчикам свою силу и способности, отметил он.