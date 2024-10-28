В Сочи почти 25 человек задержаны после массовой драки из-за девушки

В Сочи задержали участников массовой драки, вспыхнувшей из-за девушки. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД. Проводится проверка. Пострадавший 17-летний парень не стал писать заявление.

«Были причинены телесные повреждения 17-летнему местному жителю... Полицейские установили личности и доставили в Отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда», — говорится в сообщении.