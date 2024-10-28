В Сочи почти 25 человек задержаны после массовой драки из-за девушки
В Сочи задержали участников массовой драки, вспыхнувшей из-за девушки. Об этом сообщили в пресс-службе кубанского главка МВД. Проводится проверка. Пострадавший 17-летний парень не стал писать заявление.
Массовая драка в Сочи. Видео © Telegram / «ЧП Сочи»
«Были причинены телесные повреждения 17-летнему местному жителю... Полицейские установили личности и доставили в Отдел 23 участника инцидента, 10 из них привлечены к административной ответственности, они ожидают решения суда», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в подмосковном Пушкине произошла драка со стрельбой. Предварительно, вечером 26 октября в парке повздорили несколько человек. Один из них достал оружие и выстрелил. Посетители от громкого звука в панике начали покидать парк. Life.ru удалось выяснить, что одна девочка постоянно буллила в Сети другую и подключала к этому делу своих друзей. За школьницу решили вступиться пацаны, агрессорша тоже позвала своих «кентов» и поэтому всё так произошло. Информации о пострадавших нет. Очевидцы делились деталями происшествия.
Life.ru