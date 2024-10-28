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28 октября, 07:53

Путин на год продлил Бастрыкину срок государственной службы

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, срок государственной службы председателя СК Александра Бастрыкина продлевается на год — до 27 августа 2025 года. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года. Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в распоряжении.

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Недавно Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве женщины в Коркино Челябинской области. Позже, по его распоряжению, уголовные дела об убийстве и покушении на убийство передали в производство следователей Главного СУ СК России.

Николай Рюмин
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