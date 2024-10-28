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28 октября, 09:55

Песков не стал высказываться об инициативе Гутерриша о судоходстве в Чёрном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, обещал ли российский лидер Владимир Путин рассмотреть предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству в Черном море.

Отвечая на вопрос журналиста, имело ли место на полях БРИКС обсуждение Путиным и Гутерришем темы судоходства в Чёрном море, представитель Кремля заявил, что встреча проводилась в закрытом формате

«Была закрытая встреча, поэтому ничего не могу сказать на этот счёт», — сказал Песков.

Антониу Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным
Антониу Гутерриш просил избегать публичности перед встречей с Путиным

Напомним, что 23 октября Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Там ему удалось пообщаться с Владимиром Путиным, с которым генсек ООН обсудил новые инициативы по облегчению прохода торговых судов в Чёрном море и возможные пути мирного урегулирования украинского конфликта, чем, разумеется, вызвал недовольство Зеленского, заявившего, что Гутерриш поддался «искушениям Казани».

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Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Владимир Озеров
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