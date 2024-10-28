Песков не стал высказываться об инициативе Гутерриша о судоходстве в Чёрном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, обещал ли российский лидер Владимир Путин рассмотреть предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по судоходству в Черном море.

Отвечая на вопрос журналиста, имело ли место на полях БРИКС обсуждение Путиным и Гутерришем темы судоходства в Чёрном море, представитель Кремля заявил, что встреча проводилась в закрытом формате